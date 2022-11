No más robos, equipo de ratas: ‘Tino’ Asprilla sobre Real Madrid

El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla pidió que acaben los "robos" del Real Madrid tras el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones en el que eliminaron al Bayern Múnich con una polémica actuación arbitral.



"¡No más! No más robos del Real Madrid; goles en fuera de lugar, expulsiones. No más robos, equipo de ratas", escribió Asprilla en su cuenta de Twitter.



¡NO MÁS! No más robos del @realmadrid goles en fuera de lugar, expulsiones. No más robos, equipo de ratas... — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) April 18, 2017

El Real Madrid venció (4-2) al Bayern Múnich en un partido que debió resolverse en la prórroga y en el que los aficionados reclamaron que Cristiano Ronaldo anotó el segundo gol de su equipo en fuera de juego.



Además, criticaron que Casemiro no fuera expulsado en un partido en el que el chileno del Bayern Arturo Vidal vio el camino de los vestuarios en el minuto 83 por doble amonestación.