No me iré de aquí, hemos conseguido logros importantes: Leonel Álvarez

El técnico del Deportivo Cali, Leonel Álvarez, aseguró tras el partido contra Once Caldas (0-1) estar tranquilo a pesar de la derrota.

“Merecíamos algo más, pero esto no es de merecimiento sino de goles. Nos ha faltado puntería a través de generar posibilidades que no son muchas”, manifestó el DT.

Con respecto a los hinchas que manifestaron su inconformismo con el equipo, el paisa dijo: “esos dos o tres que gritan no sé si son pagos, porque me da tristeza. Uno cuando está en momentos difíciles debe arropar a sus hijos. Somos una familia, estamos disfrutando cosas importantes y el equipo no jugó mal, indudablemente faltó el gol”.

“Yo saco pecho y fortaleza. Él crea que me voy de aquí, no me voy porque hemos conseguido logros importantes para disfrutarlos”, puntualizó.