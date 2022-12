“Nos faltó eficacia”: DT de Nacional tras eliminación de la Sudamericana

Juan Carlos Osorio dijo que el nivel de Sao Paulo no fue superior al del equipo ‘verdolaga’ y que el onceno antioqueño “mereció más”.

Sao Paulo terminó el sueño de Atlético Nacional

El brasileño Sao Paulo empató este miércoles 0-0 con el colombiano Atlético Nacional, al que había derrotado 3-2 en el juego de ida hace una semana, y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana-2013.

El partido, que se disputó en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín ante unas 44.000 personas, fue un monólogo de ataque para el local, que careció de efectividad y una gran muestra de trabajo defensivo del conjunto brasileño.

En los primeros minutos Atlético Nacional salió decidido a utilizar las bandas para atacar a los visitantes, pero el Sao Paulo copó la mitad del campo para tratar de mantener el juego lejos del arco de Rogerio Ceni, una de las figuras del partido.

Los 'verdolagas' tuvieron aproximaciones con el goleador Jefferson Duque, quien aprovechó algunos pases a la espalda de los centrales brasileños pero no tuvo contundencia, y con Fernando Uribe, que en un cabezazo hizo lucir a Ceni a los 34 minutos.

Aunque el once local no logró la ventaja en el primer periodo y no fue el huracán que se esperaba, el equipo 'tricolor' mostró que era permeable en su zona de contención del medio campo y en su defensa central, en la que cometieron algunos errores.

En las primeras acciones de los 45 minutos finales apareció la avalancha que los aficionados esperaban y Atlético Nacional fue por la gloria, probando los reflejos del legendario Ceni, que a sus 40 años mantiene una enorme categoría.

Una tras otra se perdieron oportunidades de gol en los pies de Uribe, Duque, Sherman Cárdenas y Steffan Medina, quienes se encontraron con el portero brasileño o con la falta de puntería en el remate final.

Por su parte, el once paulista se mostró tranquilo, mejoró su disposición defensiva y se dedicó a esperar una oportunidad para aproximarse al arco del argentino Franco Armani, quien por momentos fue un espectador más.

Para el último cuarto de hora el técnico colombiano Juan Carlos Osorio decidió jugarse sus restos, cambió su esquema táctico con el ingreso del delantero Wilder Guisao y jugó con tres atacantes definidos para terminar de encerrar a Sao Paulo.

Sin embargo, el equipo paulista se aferró al buen resultado que traía de su país y logró desesperar al conjunto de Osorio y a la afición colombiana, que para los minutos finales se silenció y pareció entender que el sueño de la semifinal se desvaneció.

Ahora Sao Paulo espera al ganador de la llave entre el paraguayo Libertad e Itagüí, que mañana disputarán el juego de vuelta en territorio colombiano con ventaja para el equipo 'gumarelo' que ganó en su casa 2-0 la semana anterior.

Con AFP.