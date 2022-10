Nulidad de intervención en la U. San Martín es improcedente: MinEducación

La viceministra de Educación, Natalia Ariza, aseguró que la petición de nulidad del proceso de investigación que adelanta el Ministerio en la Fundación Universitaria San Martín es improcedente.

Ariza manifestó además que los directivos de la institución no tienen voluntad para garantizar normalidad en la prestación del servicio de educación superior.

"Así que no hay fundamento para no permitirnos entrar a las instalaciones ni hay fundamento para no trabajar con el Ministerio de Educación. Hacemos un llamado a las directivas de la fundación universitaria San Martín para que se acojan a la ley", afirmó Ariza.

La viceministra agregó que la cartera no necesita avisar a los funcionarios de la San Martín de sus visitas y señaló que pueden adelantarlas en cualquier momento.

