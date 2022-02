Partidos hoy 22 de febrero: programación y canales de TV que transmiten

Este 22 de febrero se disputan partidos de la Champions League, Copa Libertadores y Liga BetPlay.

Los partidos más destacados de la fecha son:

Champions League

Villarreal vs. Juventus / 3:00 p.m. / ESPN y Star+

Chelsea vs. Lille / 3:00 p.m. / ESPN2 y Star+

Copa Libertadores

Millonarios vs. Fluminense / 7:30 p.m. / ESPN y Star+

Liga BetPlay

Águilas Doradas vs. Patriotas / 5:30 p.m. / WinSports

Once Caldas vs. Deportivo Pasto / 8:05 p.m. / WinSports

