Pep Guardiola quería entrenar a Brasil, pero no lo aceptaron: Dani Alves

El entrenador del Bayern Múnich Josep Guardiola quería ser el seleccionador de Brasil en el Mundial-2014 e incluso estaba dispuesto a cobrar un pago sólo si conseguía el título, reveló el lateral Daniel Alves a la televisión ESPN.

"Yo peco de ser lengua larga pero no digo mentiras. Antes de la Copa, Pep quería entrenar a la selección brasileña y (los dirigentes del fútbol) no quisieron. Pep dijo que quería hacernos campeones del mundo y tenía toda la estrategia y no quisieron", dijo Alves, según extractos de una entrevista que será transmitida este martes.

Guardiola, desde 2013 dirigiendo al Bayern, fue entrenador de Alves en el FC Barcelona entre 2008 y 2012 y en su vitrina reposan dos mundiales de clubes (2009 y 2011), dos Ligas de Campeones (2008-09 y 2010-11), tres ligas españolas (2008-09, 2009-10 y 2010-11) y dos Copas del Rey (2008-09 y 2011-12). Fue además elegido mejor entrenador de la FIFA en 2011.

"Pep es el mejor entrenador del mundo, el mejor gestor deportivo que he conocido, un tipo que revolucionó el fútbol, un equipo. Tuvimos la opción de tener a un tipo sin tener que gastar, si el problema era de dinero. Su intención era cobrar sólo si conseguía el resultado esperado por el pueblo brasileño. Si dejas pasar una oportunidad como esa es porque no te importa la selección", fustigó.

Después de la salida de Mano Menezes en noviembre de 2012, el nombre de Guardiola comenzó a sonar como posible sustituto.

Pero el entonces presidente de la CBF, José Maria Marín --hoy preso en Suiza acusado de corrupción-- dijo que "difícilmente" el nuevo seleccionador sería extranjero.

Así, fue contratado Luiz Felipe Scolari, gestor del pentacampeonato de 2002, y su equipo fue eliminado en el Mundial-2014, en casa, con la humillante goleada por 7-1 de Alemania.

Alves estuvo en el equipo mundialista de 2014 y también formó parte del seleccionado en la Copa América de Chile-2015, donde Brasil cayó eliminada en cuartos de final.

AFP.

