¿Por qué los futbolistas exigieron que los partidos volvieran a ser de noche?

Sin embargo, rechazó que los futbolistas no apoyaran la campaña de ahorrar energía en medio del fantasma de un apagón.

“Nunca pudimos entender la protesta de la Asociación de Futbolistas Profesionales Acolfutpro rechazando esta medida. Nosotros, el fútbol colombiano, también somos país y debemos asumir como propias las causas del país nacional y mucho más esta cuando era imperioso que todos los colombianos hiciéramos los esfuerzos que nos correspondieran”, enfatizó.

“A mí esas protestas me parecieron ridículas porque además no tenían razón porque está comprobado médicamente que la justificación no existía y que lo que debíamos hacer dirigentes y futbolistas era sumarnos al esfuerzo para que Colombia no se viera avocada a un racionamiento”, añadió.

Sin embargo, los futbolistas entregaron una serie de estudios según los cuales jugar bajo el sol y el calor los afecta física y mentalmente.

Por ejemplo, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, entidad reconocida mundialmente en los temas de la salud de los deportistas, asegura que sí es comprobado que existen las lesiones producidas por el calor y afectaciones a los deportistas generados por el calor y la humedad.

En sus estudios habla del estrés que genera la alta temperatura, la dificultad de practicar deportes al mediodía, entre otros.