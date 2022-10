Posible sanción a Szczesny abre las puertas a Ospina en Arsenal

de liga frente al Southampton, según publica hoy la prensa inglesa.

El portero de los "gunners" no tuvo un gran partido en el estadio de St Mary's después de que dos errores suyos propiciaran dos tantos del Southampton, que se impuso por 2-0, en un encuentro correspondiente a la vigésima jornada de la Premier League.

Según publican hoy algunos diarios del Reino Unido, como The Telegraph o The Daily Mail, el entrenador del Arsenal, el francés Arsene Wenger, descubrió a Szczesny fumando en las duchas tras la derrota en Southampton, por lo que multó al futbolista y no decidió no convocarlo para el siguiente partido de los ‘gunners’.

En el encuentro del pasado domingo, correspondiente a la tercera ronda de la Copa de Inglaterra (FA Cup), el titular en la meta del equipo londinense fue el colombiano David Ospina, con el argentino Damián Emiliano Martínez de suplente, mientras que Szczesny no fue convocado.

El internacional polaco es el segundo jugador del conjunto inglés que Wenger descubre fumando esta temporada, después de que ya se viera al centrocampista Jack Wilshere haciéndolo cuando estaba de vacaciones en Las Vegas (Estados Unidos) tras la Copa del Mundo de Brasil 2014.

EFE