Presidente Pepe Mujica, dispuesto a mediar en Venezuela si las partes lo piden

paz si ambas partes se lo piden, informó este jueves el semanario Búsqueda citando al mandatario.

"Para evitar que se profundice un conflicto de esa naturaleza, yo voy a cualquier lado si es necesario", dijo Mujica, quien subrayó, no obstante, que su intención es "no entrometerse" en el asunto si no lo llaman.

La semana pasada un grupo opositor al Ejecutivo de Nicolás Maduro le pidió al mandatario que mediara, dada su buena sintonía con el gobierno bolivariano y el respeto internacional de que goza, a lo que Mujica respondió que él hará "oportunamente su parte" para lograr la paz "hablando con los venezolanos".

Mujica instó a que "la gente (de Venezuela) disminuya la onda de sus problemas y pueda encontrarse".

Desde que estallaron las protestas en Venezuela, que ya se han cobrado al menos 15 vidas directamente, el Gobierno de Uruguay ha reiterado varias veces su apoyo a Maduro como presidente elegido democráticamente por los venezolanos y lamentado los intentos por derribar su gobierno.

Sin embargo, también hizo un llamado a la paz y a defender la libertad de expresión y manifestación pacífica sin limitaciones.

Precisamente este jueves llega a Montevideo el canciller venezolano, Elías Jaua, como parte de la gira que realiza por el Mercosur para informar sobre la situación en su país y agradecer el apoyo al Gobierno de Maduro.

El apoyo del gobierno de Mujica a Maduro ha sido duramente criticado por la oposición.

Tres expresidentes uruguayos Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2005-2010) denunciaron este miércoles en un comunicado conjunto los sucesos de Venezuela como una herida "en la conciencia democrática" del continente americano.

Con Efe.

-Por otro lado, las autoridades de Caracas reportaron un incendio en un edificio de textiles ubicado en la Avenida Puertas Armadas, cerca al Palacio de Miraflores. Se desconoce si la causa del incidente sea por la crisis política que vive el país.