Programa completo Blog Deportivo 13 de enero de 2015

Responderemos si somos atacados: Farc: En un comunicado, el jefe máximo de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, aseguró que pese a la declaración del cese al fuego unilateral de manera indefinida si llegan a ser atacados por la Fuerza Pública, ellos van a responder.

Quienes desperdicien agua podrían pagar hasta 9 años de prisión: La Policía Nacional recordó las sanciones a las personas que no hagan uso razonable y ahorro eficiente del agua. Los infractores deberán enfrentarse a multas de hasta 22 millones de pesos, dependiendo del nivel de afectación y podrían ir a la cárcel por un periodo de 4 a 9 años.

Espero seguir dejando el nombre de Colombia en alto: James Rodríguez: Luego de entrenar en la ciudad deportiva del Real Madrid, ubicada en la ciudad deportiva de Valdebebas en la capital española, James Rodríguez concedió este martes en exclusiva una entrevista a Blu Radio y Noticias Caracol en la que habló sobre lo que significa para su carrera profesional haber recibido el premio Puskás de la FIFA al mejor gol del 2014, galardón que obtuvo el lunes por la anotación que marcó el pasado 28 de junio ante Uruguay en octavos de final del Mundial Brasil 2014.

DT del Manchester United desmiente que Falcao no haya estado en Old Trafford: El diario inglés Daily Star publicó que el técnico del Manchester United, Louis van Gaal, afirmó que Falcao sí estuvo en el Old Trafford durante el partido que su equipo disputó contra el Southampton el pasado fin de semana.

Atlético Nacional es el mejor equipo del continente, según IFFHS: El Atlético Nacional de Medellín es el mejor equipo de América y quinto del mundo en el año 2015 según la clasificación de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), por delante del River Plate argentino y el Cruzeiro brasileño.

Asonal levanta para judicial luego de 94 días: Asonal Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura comunicaron que acordaron levantar el paro que completó 94 días. De aquí en adelanta realizarán unas mesas de concertación en las que también participará el Gobierno.

Icbf abrirá proceso de restablecimiento de derecho a menores de ‘Miss tanguita’: La directora del Icbf, Cristina Plazas, aseguró que se abrirá un proceso de restablecimiento de derechos a 10 de las menores que participaron en el concurso ‘Miss tanguita’ por lo que ordenó el traslado inmediato de la directora de protección al departamento de Santander e hizo un llamado de atención a padres, autoridades y patrocinadores del evento.

Satírico francés Le Canard Enchaîné denuncia amenazas similares a Charlie Hebdo: El principal periódico satírico francés "Le Canard Enchaîné" afirmó haber recibido, tras el atentado contra Charlie Hebdo, un mensaje de amenazas que afirmaba que "ahora le toca" a él.

Cristiano está trabajando para el cuarto Balón de Oro: presidente del Madrid: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, celebró el Balón de Oro que por tercera vez se llevó el portugués Cristiano Ronaldo y agregó que el delantero del equipo merengue trabaja por el cuarto galardón.

Efemérides: El 13 Enero de 1976 nació Mario Alberto Yepes en Cali: El colombiano que juega como defensa central en el club San Lorenzo, nació en Valle del Cauca. Mario Alberto Yepes fue capitán de la Selección Colombia, con la que ha jugado 102 partidos, siendo el segundo jugador con más partidos internacionales. El primero es Carlos ‘El Pibe’ Valderrama con 111.