Resumen Mundial: Brasil inició con dudas su camino por la máxima cita orbital

El grupo A estuvo integrado por Brasil, Croacia, México y Camerún.

Publicidad

El Mundial para la selección ‘canarinha’ no inició de la mejor manera, un autogol de Marcelo fue el presagio de lo que vendría para Brasil en la máxima cita orbital donde un sueño paulatinamente se convirtió en una pesadilla.

El arbitraje por su parte no estuvo lejos de la polémica, en varios partidos de la primera ronda de esta zona los jueces fueron protagonistas y no precisamente por sus buenas actuaciones. La terna colombiana liderada por Humberto Clavijo fue una de las más cuestionadas tras el partido de México vs. Camerún al anular dos goles totalmente lícitos.

Publicidad

Escuche aquí las voces y las entrevistas más destacadas de la primera ronda.