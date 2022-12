Roberto Carlos confesó que tiene ocho hijos con seis mujeres

Gazzetta dello Sport.

Publicidad

"Tengo 8 hijos de 6 mujeres distintas: una mexicana, una brasileña, otra húngara...", dijo Roberto Carlos.

Además agregó que con los carros le pasa como con los relojes y las mujeres: “después de un poco, me canso".

Publicidad

Roberto Carlos abre la puerta a entrenar en España el próximo año.

Publicidad

El exjugador internacional brasileño del Real Madrid Roberto Carlos, actualmente entrenador del Sivasspor turco, aseguró hoy que podría entrenar en España la próxima temporada.

En una entrevista publicada por el diario deportivo italiano "La Gazzetta dello Sport", el que fuera lateral izquierdo del conjunto blanco entre 1996 y 2007 afirmó que tiene dos ofertas en firme y que ha negociado con varios clubes de países como China, Turquía y España.

Publicidad

"Para la próxima temporada tengo dos ofertas concretas, una de ellas de un equipo chino. También he hablado con otros cuatro o cinco equipos. En mayo diré a dónde voy, quizá a Turquía, quizá a España", dijo.

Publicidad

El Sivasspor turco es la primera experiencia de Roberto Carlos como entrenador, un equipo al que llegó el pasado verano y con el que marcha en estos momentos cuarto en la clasificación de la Primera División de Turquía.

Durante la entrevista, el brasileño habló de manera distendida de sus años en España y en el Real Madrid, donde coincidió con el actual entrenador del Milan Clarence Seedorf.

Publicidad

"En el campo siempre fue un líder, quería enseñar de todo a todos. Kaká me ha dicho que entiende bien a los jugadores. Eso yo ya lo sé, vivimos en la misma casa durante un año y medio", comentó.

Publicidad

Como anécdota, Roberto Carlos habló del "lado infantil" que "todos" tenían en aquellos años en el Real Madrid.

"Clarence siempre se metía en el baño tres horas para arreglarse el pelo con una crema malísima. Era insoportable", dijo.

Publicidad

El exfubtolista habló incluso del coche deportivo de lujo Buggati Veyron, de 1.000 caballos de potencia, que se compró cuando vivía en la capital española y que ahora tiene aparcado en un garaje de Madrid porque él es "el único por contrato" que puede conducirlo.

Publicidad

"Pero no conducía con él por Madrid. Es imposible, en Brasil sé dónde están los radares, pero en Madrid no. Además no soy un apasionado como entonces. Con los coches me pasa como con los relojes y con las mujeres: después de un poco, me canso", aseveró.

Roberto Carlos, tres veces campeón de Europa con el Real Madrid e internacional con su selección en 123 ocasiones, se retiró del fútbol en el Anzhi ruso en 2012, recién cumplidos los 39 años.

Publicidad

Con EFE.