Román Perroni, hincha de San Lorenzo a quien el papa ‘le cumplió’ una petición

de Blog Deportivo para contar cuál fue esa milagrosa petición que le hizo al papa Francisco a través de Twitter.

Un día antes del juego de Copa Libertadores contra Bolívar, Perroni escribió: "Estimado @Pontifex_es: ¿Es mucho pedir para mañana un 5 a 0 a favor de San Lorenzo así bajamos la manija? Gracias”.

Sin mucho esfuerzo y como si se tratara de un milagro, el Ciclón ganó 5-0 y jugará en Bolivia el juego de vuelta con medio tiquete en la final.

“Mi intención era suplicarle por un lado para no sufrir como venimos sufriendo históricamente con San Lorenzo en esta definitiva (…) por otro lado quería probar si me podía escuchar Francisco y ya que le iba a pedir algo le pido algo bien, una victoria contundente, no voy a estar con chiquitas”, dijo Perroni.

El argentino San Lorenzo dio un paso enorme en su camino a la final de la Copa Libertadores de América, al golear al boliviano Bolívar por 5-0 (2-0), en la ida de las semifinales, en un duelo jugado la noche del miércoles en el estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires, ante unos 50.000 espectadores.