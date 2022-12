Santos ordena crear sistema para vigilar contratos de alimentación de menores

En medio de la inauguración del Centro de Sanidad de la Policía Clínica Regional Inmaculada en el departamento del Huila, el presidente Juan Manuel Santos reveló que se pondrá en marcha un esquema para controlar la corrupción y las irregularidades que se presentan con los contratos de alimentación de miles de menores en el país.

Publicidad

“Yo le pedí a la ministra de Educación, a la directora del ICBF y a la Secretaría de Transparencia que me montaran un sistema especial para controlar la corrupción en la alimentación escolar. No hay derecho que estén robando, como aparentemente está sucediendo, la alimentación de nuestros niños en los colegios. Hay corrupción y por eso he dado las instrucciones”, indicó.

El mandatario anunció que aunque “el zar de las chatarras” se les escapó a las autoridades, hay diez personas vinculadas a este cartel. Además de ello anunció que hay cinco personas capturadas por todo lo relacionado con el fraude a la salud en el departamento del Chocó.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-Indígenas de un resguardo ubicado en la zona donde cayó un helicóptero de la Policía en Antioquia, siguen albergados en una escuela por temor a las acciones de la fuerza pública.

-145 kilos de cocaína fueron incautados en el puerto de Barranquilla. La droga iba a ser enviada a Centroamérica.

Publicidad

-11 puntos de ventaja tiene Donald Trump sobre sus rivales republicanos en la carrera por la Casa Blanca de 2016.

Publicidad

-Hasta finales de año estarán listas las obras de ampliación de las estaciones de Transmilenio por la Autopista Norte.

-Bogotá es la ciudad en la que más se presentan casos de agresiones contra defensores de Derechos Humanos.