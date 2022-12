Se juegan demasiados partidos amistosos intrascendentes: Rafael Benítez

afectar a sus jugadores, como esta semana, en la que el colombiano James Rodríguez y el brasileño Danilo regresaron lesionados de sus compromisos con sus respectivas selecciones.

El técnico madridista no solo declaró su disconformidad con los duelos amistosos, también lo hizo con el formato establecido en los partidos de clasificación para las grandes competiciones internacionales como la Eurocopa o el Mundial. Para Benítez, muchos de eso choques no tienen importancia y debería cambiar el sistema para que no se disputasen tantos que pongan en riesgo a sus jugadores.

"Son demasiados partidos, lo dije en una reunión en Nyon, pero yo no hago las leyes, doy mi opinión como entrenador. Se ve a jugadores que van a jugar partidos intrascendentes. No solo los amistosos, también los oficiales. Partidos de 7-0 u 8-0, que, si se hicieran grupos previos y los mejores jugaran contra los mejores para que se jugaran el pase, sería mejor", destacó..

"Sabemos que las situaciones con las selecciones a veces conllevan estos problemas. Tener estos futbolistas internacionales hacen que el riesgo sea mayor. De Danilo y James llegaban las noticias y nos incomodaba un poco, pero suele ocurrir. Dos jugadores que jugaron muy bien no pueden participar y ahora hay que sacar rendimiento a la plantilla", apuntó.

Benítez insistió que las lesiones pueden ocurrir cuando los jugadores se van con sus selecciones, y dejó claro que el Real Madrid siempre intenta controlar todo lo posible a los futbolistas cuando se marchan fuera a disputar encuentros.

"A veces se consigue, otras veces no porque hay mala suerte. Analizaremos las causas y buscaremos soluciones de cara al futuro. La cantidad de futbolistas que van a los partidos de selecciones es algo continúo".

Cuestionado por su opinión sobre las indemnizaciones que reciben los clubes por las lesiones de jugadores que superen su periodo de inactividad en más de 28 días, dejó claro que los equipos de fútbol deberían cobrar sea cual sea el número de jornadas que esté de baja el futbolista.

"Jugadores que valen millones, que se vayan a jugar partidos intrascendentes, cuesta dinero y luego no pueden participar en partidos. Hay que indemnizar sí o sí".

Benítez también habló sobre el partido que disputará mañana en el estadio de Cornellà-El Prat ante el Espanyol y tuvo muy buenas palabras para el conjunto "periquito", del que afirmó que tiene un grupo joven de jugadores que tiene muchas ganas de conseguir un buen resultado.

"Vamos con ilusión, con ganas, respeto y confianza. Ellos han tenido en los primeros partidos bastante ilusión y ganas. Es normal, tienen gente joven con empuje. Conocen al Real Madrid y saben que tienen que trabajar muchísimo y aprovechar los contraataques. Tienen un entrenador que le gusta jugar al fútbol. Según se vea el partido, se verá a un equipo que busque el balón o quiera contraatacar".

Respecto a la sequía goleadora de Cristiano Ronaldo, se mostró despreocupado porque, indicó, su jugador es el que "más tira de la Liga" y, además, por su "calidad" va a meter muchos goles esta temporada.

Por último, cuestionado por si él desearía como el jugador del Barcelona Gerard Piqué que su máximo rival perdiera todos los encuentros, declaró que su idea principal es que "el deporte" tiene que servir para "unir".

"Me voy a centrar en el partido contra el Espanyol, que es difícil. Todo lo demás, no es un tema que me preocupe. Como entrenador, quiero que el Real Madrid gane todo los partidos. A partir de ahí, el fútbol tiene que servir para unir y no para desunir. Pienso, el deporte y el fútbol tienen que unir. El Real Madrid, que gane muchos partidos y que gane todos los títulos", finalizó.

EFE