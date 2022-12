Señor presidente Correa, usted ganó: web satírica de Ecuador cierra por amenazas

El creador de la página Crudo Ecuador , un sitio satírico creado en Facebook en 2012 y criticado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa , decidió cerrar este viernes su web dejando un mensaje público en el que denuncia “amenazas” de muerte en su contra, por lo que afirmó que el mandatario “ganó porque yo me retiro”.

“Luego de sentir tanta presión y acoso por parte del Gobierno hacia mí, un ciudadano que simplemente ejercía su derecho a opinar en un espacio donde según la ley todavía podía hacerlo, he decidido RETIRARME de la batalla iniciada por usted señor Presidente, siéntase victorioso, USTED GANÓ”, asegura el sitio.

Reiteró que a pesar de haber denunciado las amenazas, no obtuvo respuesta y por falta de garantías prefiere retirarse porque tiene una familia a la cual no quiere lastimar.

“Me retiro porque no tengo garantías para continuar. Ya va más de un mes desde que el Ministro del Interior José Serrano presentó una denuncia de amenazas de muerte en mi contra y hasta el momento no he tenido ninguna respuesta”, reveló.

En el comunicado, el creador, que se mantiene en anonimato, desmintió que su sitio lanzara críticas a través de sátiras y humor solamente hacia Correa, como lo denunciaba el presidente “confundiendo a la gente” para ponerla en su contra.

Este es el comunicado completo:

Pero NO GANÓ por descalificarme a nivel nacional inventando cosas sobre mí, que jamás podrá comprobar.

NO GANÓ por respetar la Ley y mis derechos,

NO GANÓ por su estrategia de tratar de demostrar que ustedes son más, revise las cifras de @SomosMasEc, y no hace falta ser matemático para darse cuenta,

NO GANÓ porque se violó la confidencialidad de los documentos que ingresé al IEPI para registrar la marca.

NO GANÓ por la más grande campaña que se ha hecho a una página de memes, y que logró 390.000 seguidores en Facebook, y los 42.000 en Twitter, Gracias.

NO GANÓ por sus asesores que lo metieron en esta guerra contra una página de MEMES, y consiguieron que se burlen de usted a nivel nacional e internacional.



…. USTED GANÓ, porque YO ME RETIRO.

Me retiro porque usted se encargó de sembrar odio hacia mí, confundiendo a la gente cuando hablaba sobre mi página omitiendo que hay publicaciones para otros políticos como Lasso, Nebot, Rodas, Lucio y no sólo “contra usted” como lo afirma. Omitiendo que hay una nota de descargo al final de cada publicación Tratando de confundir el discurso de ironía y el humor con tuits de amenazas hacia usted que nada tienen que ver con mi página.

Me retiro porque no tengo garantías para continuar. Ya va más de un mes desde que el Ministro del Interior José Serrano presentó una denuncia de amenazas de muerte en mi contra y hasta el momento no he tenido ninguna respuesta

Me retiro porque tengo una esposa y unos hijos a los que no quiero lastimar.

Me retiro para evitarle el costo al estado de estarme siguiendo, tomándome fotos mientras paseo en un centro comercial, o que gasten en adornos florales para enviarme a donde estoy pasando vacaciones.

Me retiro porque ya no soporto el acoso, esta presión de ser investigado, perseguido y buscado como criminal, sólo por opinar, por hacer humor, y porque usted nunca podrá comprender cómo un ciudadano puede llegar a tener cientos de miles de seguidores usando sólo la cabeza y no la billetera.

Agradezco a todos los que me apoyaron moralmente con sus comentarios, pero espero que entiendan que en un país donde se vulneran públicamente los derechos humanos, no se puede continuar, uno queda minúsculo ante el poder del estado.

Tenga la confianza de que Eugenio Espejo, Pancho Jaime y hasta el Ché Guevara estarían muy orgullosos de su actitud señor Presidente.