“Sentí el puñetazo en el cuello”: periodista asegura que DT de México lo agredió

tras la final de la Copa Oro 2015 de la Concacaf. El DT azteca aseguró que fue solo un empujón.

"Me registré con Luis García (el exfutbolista y cronista), voy rumbo a seguridad, viene llegando la gente de selección mexicana y ahí le digo a Luis: 'Ponte delante mío', agaché la cabeza para ver el celular y ahí sentí el puñetazo (de Herrera) en el cuello", relató Christian Martinoli, de la cadena privada TV Azteca, al portal deportivo AS México.

Sin embargo, en breves declaraciones al diario El Universal, Herrera rechazó que haya llegado a los golpes. "Lo empujé. Discutimos y lo empujé", dijo el técnico según el rotativo.

"No soy tan estúpido", se habría defendido también el 'Piojo' en una charla con un periodista de la cadena Televisa.

Martinoli y la selección mexicana coincidieron en el aeropuerto de Filadelfia para abordar el vuelo de regreso a México luego de que el domingo el "Tri" mexicano se alzó con su séptima Copa Oro al vencer a Jamaica 3-1 en la final.

"En la fila de seguridad (Herrera) me amenazó, me retó a golpes varias veces y me dijo: 'Así será cada vez que te vea'", añadió Martinoli, agudo crítico de Herrera.

Según la denuncia, García trató de calmar al director técnico, que estaba acompañado de su hija, quien también habría intervenido en el incidente y habría propinado una cachetada a este exdelantero mundialista en 1994 y 1998.

El mediapunta de la selección Giovani dos Santos manifestó de manera indirecta su apoyo a Herrera a través de la red social Twitter. "Estoy de acuerdo con las críticas, pero no que se metan con las familias", escribió.

En junio pasado, la hija de Herrera defendió en redes sociales a su padre ante las críticas por el pobre desempeño de México en la Copa América, en la que no consiguió pasar de la primera fase.

Martinoli y la hija de Herrera intercambiaron algunos mensajes mientras que el timonel mexicano también se dirigió entonces al periodista vía Twitter. "Ojalá en algún lugar te pueda encontrar. Para arreglar las diferencias", escribió el 'Piojo'.

Herrera, un aguerrido defensa que fue seleccionado nacional pero que también es recordado por sus violentas reacciones en el campo, llegando incluso a los golpes, ha sido objeto de numerosas críticas en las últimas semanas por el fracaso de México en la Copa América y el deslucido juego que mostró en la Copa Oro.

La prensa no dejó de recordar este lunes con tono irónico que México llegó a la final de Copa Oro gracias a un polémico penal en la semifinal contra Panamá, que el propio Herrera reconoció que no debió ser marcado.

El 'Piojo' también ha sido criticado por sus actividades extrafutbolísticas, entre ellas sus mensajes de apoyo al controvertido Partido Verde en plena elección legislativa del 7 de junio.

