Si de aquí a un mes no dicen nada, vuelvo a la Juventus: Andres Tello

Andrés Tello, jugador colombiano que logró el ascenso con el Cagliari, estuvo en El Camerino y explicó que hasta que no haya novedad regresará a La Juventus, club al que pertenece su pase.

"Si de aquí a un mes no hay novedad regreso a la Juventus", indicó el futbolista que actualmente disfruta de sus vacaciones en Colombia.

Tello destacó el orden que se vive en el fútbol italiano y aseguró que de seguir en la Juventus le gustaría reemplazar a Lichtsteiner, consiente, que es uno de los puestos donde más empeño físico debe tener.

“Me gustaría jugar por Listeiner, en Envigado jugué por la banda (…) En Italia con la táctica que hay corren todos, en la Juventus los que más corren son los laterales y sobre todo en ese fútbol donde se juega por las bandas, es muy organizado, mucha orden, es de estar siempre concentrado, si te distraes un momentico te meten gol”, dijo el futbolista.

“Uno de los hechos curiosos vivido por Tello en esta temporada en Italia, fue la agresión que sufrió por parte de la hinchada del Salernitana en el momento en el que celebró un gol bailando, hecho que fue tomado como un insulto por los seguidores del equipo al que le anotó.

“Hago el gol y detrás del arco está la hinchada del otro equipo, me abrazo a un compañero y le digo vamos a celebrar, se arriman todos, el juez me dice que le apure, pensé que era porque estaba quemando tiempo, cuando veo que se me arrima uno del otro equipo luego otro y hasta el técnico de ellos me decía cosas, el juez me sacó roja, me tiraban encendedores, monedas, de todo”, dijo el colombiano.

Sobre su madre, Tello aseguró que es la persona, junto a su hermana, que lo motivan a seguir trabajando y por quienes ha logrado todo hasta el momento.

“No existen palabras para hablar de ella, es mi todo, es mi gran amor”, concluyó el joven jugador.