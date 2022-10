Si Farc quiere hacer política deben acelerar firma de paz: Cristo

Cristo indicó que si ese es el objetivo de las Farc es necesario acelerar la firma del acuerdo de paz, de lo contrario será imposible que el grupo guerrillero pueda hacer política en el país.

“Si las Farc están tan ansiosas de participar en política, de promover sus ideas, deben acelerar la firma del acuerdo de paz y acelerar su desmovilización y desarme, mientras tanto no es aceptable ni por el Gobierno ni por los colombianos el proselitismo armado” indicó el ministro del Interior.

Sobre el mismo hecho, el presidente juan Manuel Santos manifestó que los colombianos pueden estar seguros que hechos como esos no volverán a suceder.

“Pueden estar tranquilos los habitantes de La Guajira y de todo Colombia: no habrá guerrilleros paseándose armados por las calles de ningún municipio. Lo que sucedió ayer no se volverá a repetir. Bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. No lo voy a permitir”, expresó el mandatario

Escuche en este audio más información sobre:

-El Inpec anunció que si la Fiscalía General lo requiere, se podrían adelantar excavaciones en la cárcel La Modelo en la que supuestamente fueron descuartizadas y desaparecidas un centenar de personas.

-El presidente Santos aseguró que su Gobierno mantiene un pleno compromiso con el departamento de La Guajira y señaló que se intensificaran los programas para la atención de la primera infancia y desarrollo de proyectos de agua potable.

-El Ministerio de Minas pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas revisar las tarifas de gas propano ante denuncias de millonarios sobrecostos.

-Dirigentes de la Unión Sindical Obrera le pidieron a la Contraloría y la Pocuraduría investigar un posible detrimento en el proceso de modernización de la refinería en Barrancabermeja, Santander. Denuncia que Ecopetrol gastó en consultorías y equipos, en los que habría sobrecostos e irregularidades.

-En Argentina las madres de la Plaza de Mayo expresaron su descontento por la visita del presidente Barack Obama el próximo mes de Marzo.

-Tres menores de edad resultaron intoxicados con alcohol etílico, el caso sucedió en la localidad de Kennedy.

-Polémica en el Concejo de Bogotá porque el Centro Democrático quiere crear 'policía Cívica'. Para varios concejales puede ser algo similar a los Convivir.