Simeone es el mejor entrenador para sacar el máximo jugo: Vietto

El nuevo delantero del Atlético de Madrid, el argentino Luciano Vietto, aseguró que tiene "muchas cosas por aprender" de su nuevo entrenador, el argentino Diego Simeone , en su presentación como futbolista del club rojiblanco.

Vietto, que debutó en el campeonato argentino en el Racing de Avellaneda de Buenos Aires en 2011 cuando tenía 17 años, precisamente cuando lo dirigía Simeone, reconoció que el técnico argentino fue una de las claves por las que se decidió a fichar por el Atlético.

"Él me conoce, de chico me hizo debutar en Argentina. Cuando me comentaron el interés del Atleti, el llamado de él, me dieron muchas ganas de venir y de reencontrarme con él. En Argentina habíamos estado muy poco tiempo y creo que tengo muchas cosas para aprender, y que es el mejor entrenador para sacar mucho jugo", comentó el delantero argentino de 21 años.

Vietto estuvo acompañado por el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, y el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, en su puesta de largo como futbolista rojiblanco, realizada en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Allí se mostró agradecido al club por su confianza y explicó sus primeras sensaciones en los dos entrenamientos que ha tenido con el Atlético, el del miércoles y el de esta mañana.

"Ayer el 'profe' (el preparador físico uruguayo Óscar Ortega) ya me hizo la bienvenida. Espero ponerme a punto con el grupo y poder entrenar a la par de ellos", comentó en tono de broma Vietto, que en la primera sesión del miércoles tuvo una pequeña indisposición por el calor y la exigencia física de los ejercicios.

"Me lo esperaba así, pero no me imaginaba que no iba a aguantar. Por suerte hoy pude completar el entrenamiento sin parar, así que espero seguir así y ponerme bien físicamente", explicó el delantero cordobés, que todavía no ha hablado con Simeone más allá de comentar el pequeño episodio de ayer.

"Sí me apoyó en el entrenamiento cuando tuve que salir porque no podía más. Me dijo que tenía que prepararme bien y ponerme a la par de mis compañeros para estar a la par con el equipo", comentó.

Respecto a su salto del Villarreal al Atlético con tan solo una campaña en la liga española, Vietto destacó su buena adaptación al fútbol español como la principal causa.

"Generalmente se dice que un sudamerciano cuando viene a Europa tiene un periodo de adaptación. Yo no pensé en eso, solo pensé en aportar cosas el equipo. Fue más rápido de lo esperado, y por suerte estoy acá", declaró.

Vietto no quiso ponerse límites en cuanto a posición en el campo, ya que se mostró dispuesto a jugar donde le ubique Simeone y destacó el recibimiento "espectacular" de sus compañeros. "Uno de los objetivos personales era integrarme con el grupo y creo que con la ayuda de mis compañeros lo haré pronto", añadió.

Del Atlético, el nuevo delantero rojiblanco destacó que es un club que pelea las tres competiciones que juega (Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones) y se mostró dispuesto a esforzarse "al máximo" para revalidar la plaza de 'Champions' en la próxima campaña y obtener "al menos un título de tres".

Respecto a su nuevo club, Vietto también valoró que el Atlético tiene una afición "lo más parecido a la liga argentina". "Eso es algo muy lindo", apostilló el atacante.

Vietto es el primer fichaje del club madrileño para este curso, después de las salidas del delantero croata Mario Mandzukic (Juventus), el defensor brasileño Joao Miranda (Inter de Milán), el centrocampista turco Arda Turan (Barcelona), el belga Toby Alderweireld (Tottenham); y el regreso a sus equipos del argentino Cristian Ansaldi (Zenit) y el centrocampista Rubén Gracia 'Cani' (Villarreal) tras sus cesiones.

Junto al delantero cordobés, se espera la llegada del punta colombiano Jackson Martínez, procedente del Oporto y traspasado al Atlético según reconocieron el club portugués y el representante del jugador, aunque su contratación todavía no ha sido reconocida como oficial por parte del club rojiblanco.

EFE.

