Todos los años han querido meterme preso por hacer la paz: Gustavo Petro

Luego de que se conociera que la Fiscalía General de la Nación llamará a declarar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y al senador Antonio Navarro Wolff, por la toma del Palacio de Justicia cuando eran miembros del M-19, el mandatario capitalino aseguró que no es la primera vez que lo quieren meter preso. (Vea también: Así fue la toma del Palacio de Justicia, un hecho que aún tiene heridas abiertas ).

“Todos los años han querido meterme preso por hacer la paz, eso es lo de menos, a mí eso ni me quita ni me pone, el que no la debe, no la teme”, manifestó.

Incluso, Petro dijo que “una juventud que se lanzó a hacer una revolución queriendo cambiar el mundo a favor de la justicia social no tiene nada que temerle a quienes creen que la lucha contra un régimen de Estado corrupto y mafioso era una tontería o un delito”, añadió. (Vea también: Fui torturado por el Ejército: Petro en conmemoración de holocausto de Palacio ).

Finalmente, aseguró que el M-19, que en los años 70 se reveló contra el Estado, no tiene nada qué temer porque lo hicieron para cambiar el mundo.