¿Un cuarentón en las inferiores de la Lazio? Escuche la curiosa historia

primer equipo y publicarse algunas fotos ya nadie se cree que el centrocampista pueda tener tan solo 17 años.

El pasaporte del camerunés deja claro que nació en Yaoundé el 24 de agosto de 1996, pero su rostro marcado ya por arrugas y su físico formado y musculoso respecto al de un adolescente han sembrado dudas sobre la verdadera edad del jugador que milita en la cantera lacial.

Las sospechas han aumentado después de que los medios de comunicación africanos se hayan interesado en el asunto.

La noticia bomba llegó hace unos días, cuando la página web de información de Senegal www.senego.net aseguró que el centrocampista lacial tiene realmente 42 años.

La página web asegura que el futbolista mintió con el objetivo de poder viajar a Europa y asegurarse una vida mejor junto con su familia.

Inmediatamente llegó el desmentido del jugador, que en un comunicado colgado en la página de Internet del club tachaba esa afirmación de "declaraciones falsas" y anunciaba acciones legales para pedir daños y perjuicios.

Ante el clamor mediático que ha producido el misterio de la verdadera edad de Minala, también el club confirmó la "legalidad" de toda la documentación depositada en los organismos federales para la inscripción del camerunés.

Los medios de comunicación italianos están repletos de fotos del camerunés en la que es la normal vida de un joven futbolista dentro y fuera de los terrenos de juego: entrenando, en el vestuario, jugando con sus compañeros del Lazio o en discoteca.

Los comentarios son de todo tipo. Pocos creen en su edad, pero otros argumentan que "un cuarentón no puede jugar de esta manera".

No obstante, la historia de Minala, sea cual sea su edad, también está conmoviendo en Italia.

Minala llegó a Italia hace dos años y medio con la promesa de un futuro como futbolista. Decía tener 15 años.

Un representante le había asegurado que a su llegada a Italia le acompañaría a hacer algunas pruebas con los equipos más importantes, pero cuando Minala llego a la estación central de Termini, en Roma, allí no había nadie.

El camerunés encontró cobijo en una casa de acogida para menores que le puso en contacto con algunos equipos juveniles y tras una temporada jugando con la sociedad Vigor Perconti, asociada al Lazio, varios equipos italianos, como el Inter, el Roma o el Nápoles se interesaron por él, pero finalmente decidió quedarse en la capital italiana.

Minala juega con el equipo "primavera" (juveniles) del Lazio desde el pasado 2 de diciembre y ha marcado cinco goles en los ocho encuentros disputados, lo que le valió su primera convocatoria para un partido de la Serie A, y no un choque cualquiera, pues se jugaba el derbi.

El camerunés finalmente fue relegado a la tribuna, pero vio uno de sus sueños cumplidos.

"Para nosotros no existe ninguna polémica, ni nada que aclarar. No hay alguna investigación. El chico está contento y quiere seguir jugando y no ser molestado", dijo el jefe de prensa del Lazio, Stefano De Martino.

En Italia se recuerda el caso del jugador brasileño Luciano Siqueira de Oliveira, que llego a Italia bajo el nombre de Eriberto Conceicao.

"Eriberto" llegó con documentos que rebajaban su verdadera edad, 19 años, a 16 años para poder jugar en un equipo juvenil y buscar un futuro en la liga italiana.

Tras el escándalo, Luciano Siqueira confesó todo, arregló sus papeles y regresó al "calcio" y volvió a jugar a un buen nivel con el Chievo Verona.

Con EFE