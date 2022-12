Un entrenador no tiene que dar la mano a otro si no quiere: Mourinho

José Mourinho ha asegurado hoy que no cree que "un técnico tenga que dar la mano o saludar a otro si no quiere", después de que el portugués y Arsene Wenger eludiesen saludarse después del partido de la Community Shield entre el Chelsea y el Arsenal.

"No quiero crear polémica sobre ese tema. Cuando vas por la calle no estás obligado a saludar ni dar la mano a nadie. En un equipo de fútbol es algo diferente, yo pienso en mis jugadores y en los que han ganador el título. Sinceramente, no creo que un técnico tenga que dar la mano a otro si no quiere", señaló Mourinho.

El portugués, en unas declaraciones a la cadena británica Sky Sports, ha señalado a Manchester United, Arsenal, Liverpool y Manchester City como principales rivales de los 'blues' al título de la Premier League, en una temporada en la que "los equipos están invirtiendo mucho dinero y eso no es normal".

"Nuestros rivales directos, Liverpool, United, City y Arsenal, tienen grandes plantillas, de mucho nivel. Pero yo voy partido a partido. Solo pienso en el siguiente encuentro, que es el del Swansea, y sé que es complicado", dijo Mourinho a la cadena británica Sky Sports.

"Quizá me equivoque, pero tengo la impresión que este año el que gane el título lo hará consiguiendo menos puntos. Muchos equipos están invirtiendo mucho dinero y eso no es normal", afirmó el portugués.

El martes se conoció que los equipos de la Premier League habían superado la barrera de los 500 millones de libras (710 millones de euros) en traspasos a falta de cuatro semanas para que se cierre el mercado de fichajes en el Reino Unido.

"El año pasado, en cuanto terminó la liga fichamos a Costa y Fàbregas, fue una reacción rápida al hecho de no haber conseguido el título. Esta temporada Liverpool, Arsenal, City y United han reaccionado rápido y han fichado mucho y bien", aseveró.

"Los equipos más pequeños están haciéndose con algunos de los mejores jugadores de otros países. Los futbolistas solo suelen dejar sus ligas por los mejores clubes, pero ahora van a equipos recién ascendidos", dijo, sorprendido, Mourinho.

El Chelsea, vigente campeón de liga, abre la competición frente al Swansea, en un encuentro en el que Mourinho tendrá la duda del delantero hispano-brasileño Diego Costa, quien se perdió el pasado domingo el partido de la Community Shield.

"Estaba lesionado para ese encuentro pero no lo estará para la Premier. Quiero tranquilizar a los aficionados y decirles que Costa está trabajando bien y que todos en el club le vamos a ayudar", dijo.

"No quiero usar la palabra 'preocupación' porque no es mi forma de actuar. No estoy llorando y protestando sobre los jugadores que no pueden jugar", sostuvo.

"Hace unos días no jugó y nadie me oyó quejarme antes o después del partido. Tenemos una plantilla corta y no puedo estar contento, pero no voy a estar protestando", subrayó Mourinho.

EFE