Un norteamericano pitará en el debut de Colombia en Brasil 2014

La FIFA reveló este jueves las ternas arbitrales encargadas de pitar la tercera jornada del Mundial durante este sábado 14 de junio.

Mark Geiger, de 39 años, será el encargado de impartir justicia en el primer partido que Colombia disputará en el Mundial en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte frente a Grecia.

El estadounidense fue el encargado de pitar la final entre Brasil vs Portugal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA disputada en nuestro país en 2011. Además desempeñó sus funciones en la final de Costa Rica vs México del Campeonato Sub-20 de la Concacaf y fue considerado ‘Árbitro del Año’ de la Major League Soccer en ese mismo año.

El chileno Enrique Osses cubrirá el Costa de Marfil vs Japón, Felix Brych estará en el Uruguay vs Costa Rica y Bjorn Kuipers arbitrará Inglaterra vs Italia.