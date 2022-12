Uribe respondió a monseñor Castro, quien lo había tildado como “guerrerista”

de la Conferencia Episcopal de Colombia, Augusto Castro, donde tilda al senador electo de “guerrerista”.

Publicidad

Luego de que el religioso asegurara que el exmandatario durante toda su vida ha sido un guerrerista, referenciando al excomisionado de paz, Juan Carlos Restrepo, quien decía que Uribe quería la paz, pero “a través de operativos fantásticos de las Fuerzas Armadas, no a través del diálogo”, el senador electo respondió que el obispo de Tunja había asegurado que la guerrilla “no aceptaba sus condiciones para el Intercambio Humanitario”.

Uribe recordó que sus condiciones iniciales eran que los guerrilleros liberados de la cárcel no regresaran a la guerrilla y fueran a Francia, y agregó que los insurgentes no aceptaban ir al extranjero por lo que propuso que “quedaran en reinserción con vigilancia de iglesia”; pero según el expresidente “ellos no aceptaron”.

Publicidad

También dijo que “nunca negó el diálogo, sino que exigió el cese de actividades criminales” y pidió que no se desconozca que en su gestión se reinsertaron 18 mil guerrilleros.