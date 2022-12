Valdés responde a críticas de Van Gaal con un 'respect'

Louis Van Gaal, quien lo ha acusado de tener "mala actitud" por negarse, según él, a jugar con los suplentes del club inglés.

Publicidad

El meta colgó hoy en su cuenta de Twitter un fotomontaje, en el que aparecen cuatro instantáneas relacionadas con el equipo sub-21 del Manchester United y con compañeros suplentes.

En una de ellas se puede ver al meta español en los vestuarios posando en actitud muy amistosa con canteranos y compañeros del primer equipo de los "Diablos Rojos" que, como él, han sido suplentes durante la pasada temporada.

Publicidad

Como único texto, el título de las fotografías del exbarcelonista lo componen cinco puntos suspensivos y un signo de interrogación, a los que siguen la etiqueta "#respect".

Publicidad

Valdés, de 33 años, se incorporó al United en enero del pasado año tras firmar un contrato de 18 meses, pero, después de pasar la mayor parte de esa temporada en el banquillo, tenía esperanzas de jugar más ahora ante la posibilidad de que el portero titular, David De Gea, fiche por el Real Madrid.

No obstante, Van Gaal, quien le hizo debutar en 2002 en el FC Barcelona, cuando el técnico dirigía a los azulgrana, sorprendió ayer al dar explicaciones sobre los motivos por los que le dejaba fuera de la gira del por Manchester United por Estados Unidos, entre los que destacó la "falta de profesionalidad" y "mala actitud".

Publicidad

El entrenador holandés dijo que Valdés se negó a jugar la pasada temporada con los suplentes, motivo por el que el cancerbero colgó hoy la citada fotografía con algunos sub-21 y compañero de banquillo para desmentir a su técnico.

Publicidad

La relación entre ambos parece que está definitivamente rota después de que Van Gaal, además de atacarle duramente, confirmara ayer desde Estados Unidos que el meta está en venta.

"Valdés no está aquí porque no sigue nuestra filosofía. Cuando no sigues los principios de nuestra filosofía, estás fuera", dijo el holandés.

Publicidad

EFE