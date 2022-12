Van Gaal afirma que no humilló a Falcao por alinearlo con reservas del United

El entrenador del Manchester United, Louis Van Gaal, alabó este viernes la "actitud profesional" de su atacante colombiano Radamel Falcao y dijo que no humilló al jugador el martes al hacerle jugar con el equipo B de la entidad.



Falcao no jugó ni un minuto en la derrota 2-1 ante el Arsenal el lunes en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra y el martes disputó 72 minutos con el equipo Sub-21, en un partido 1-1 ante el Tottenham en Old Trafford.



"Tengo que mantener el ritmo de juego de cada jugador. He leído que se trataba de una gran humillación para Falcao, pero (Víctor) Valdés estaba jugando, y Rafael también. Michael Carrick también ha jugado para el segundo equipo esta temporada", explicó Van Gaal.



"Esto muestra la actitud profesional del jugador, pero también el funcionameinto del club. No es una humillación, es una actitud profesional. En un entrenamiento nunca alcanzas la intensidad de unos 90 minutos. Por supuesto, el nivel del segundo equipo es más bajo, pero también es bueno que un jugador del primer equipo juegue más minutos a un nivel más bajo", apuntó.



Van Gaal admitió que el rendimiento de Falcao, autor de cuatro goles desde su llegada al principio de temporada, no está siendo el deseado, pero destacó que el 'Tigre' está "trabajando duro" y que está "muy satisfecho" con la actitud del colombiano.



Falcao llegó al United en un acuerdo de cesión por 8,5 millones de euros (9 millones de dólares), con una opción de compra de 61 millones de euros (65 millones de dólares). Ha jugado 20 partidos con la camiseta mancuniana.



