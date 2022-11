Vaticano responde al productor de Spotlight, película ganadora en Premios Óscar

En un artículo firmado por Lucetta Scaraffia tras conocerse el galardón concedido al filme que narra la investigación periodística que destapó abusos sexuales a menores en la iglesia católica de Boston (EEUU), el diario vaticano lamenta sin embargo que no se mencione la "lucha larga y tenaz" del papa Benedicto XVI en ese ámbito.

"Es verdad, en la narración no se da espacio a la lucha larga y tenaz que Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y como papa, emprendió contra la pedofilia en la Iglesia", se agrega en alusión al papa emérito.

"Pero en un filme no se puede decir todo y las dificultades con las que se encontró Ratzinger no hacen más que confirmar la tesis del filme, y es que demasiado a menudo las instituciones eclesiásticas no han sabido reaccionar con la necesaria determinación frente a estos crímenes", se lee en el diario vaticano.

"La pedofilia no se deriva necesariamente del voto de castidad", añade el artículo, donde se destaca que el filme consigue reflejar la preocupación de "demasiados" en la Iglesia por la imagen de la institución y "no por la gravedad del acto".

"El hecho de que en la ceremonia de los Oscar se haya dado un llamamiento al papa Francisco para que combata este flagelo debe verse como una señal positiva", valora el diario de la Santa Sede.

"Hay confianza en un papa que está continuando con la limpieza comenzada por su predecesor ya como cardenal", se añade.

"Spotlight", obra del director Tom McCarthy, protagonizada por Michael Keaton, Mark Ruffalo y Rachel McAdams, logró ayer en Hollywood el Óscar a la mejor película y al mejor guión original.