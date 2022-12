Xabi Alonso espera ratificar el buen momento del Madrid ante el Barcelona

es que sus jugadores "llevan muchos años jugando juntos" y se conocen muy bien.

Ese será la principal baza que tiene el cuadro de Gerardo "Tata" Martino para conseguir tres puntos en el estadio Santiago Bernabéu, según afirmó en una entrevista con Bwin el futbolista del conjunto blanco.

También reconoció que una "victoria" del Real Madrid "jugando bien y disfrutando" sería la mejor "noticia" para los hombres que entrena el técnico italiano Carlo Ancelotti.

Además, cuestionado por el trío de ataque formado por Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, indicó que "son muy buenos jugadores" que "se entienden muy bien" y que dan "asistencias" a la vez que son "desequilibrantes".

Respecto a los profesionales que le han marcado a lo largo de su carrera, no pudo decir ningún nombre: "Mucha gente me ha marcado. Todos los entrenadores te marcan mucho, mis compañeros también, pero no me podría quedar con uno solo.

Sobre cómo prepara un encuentro de la importancia del que se disputará el domingo, explicó que no tienen ninguna forma especial de hacerlo: "Siempre intento hacer lo mismo, es la mejor manera de hacer los partidos. Ver qué puede suceder. En este caso, por historia y tradición son partidos muy intensos. Normalmente los dos nos jugamos los títulos y se juegan con la máxima tensión", concluyó.

Con EFE