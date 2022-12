“Yo no me quiero morir”: la nueva narración de Juan Manuel Gonzales

El histórico narrador, quien era reconocido por su frase “yo me quiero morir” cada que cantaba un gol del Atlético Bucaramanga, debido a la emoción que le generaba una anotación del equipo amarillo, contó en Blog Deportivo sobre su situación actual y el porqué de su cambio en el canto de gol.

“Me salió de chiripa ese canto. Han pasado 30 años desde que canté por primera vez ese gol y me retaron a volverlo a narrar”, comentó el comunicador que hoy en día lucha contra el cáncer y ha cambiado su estilo con un nuevo grito en el que asegura “¡Yo no me quiero morir!”.