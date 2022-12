Futbolista Duvier Riascos pagará $20 millones por palabrotas en Twitter

detractores a través de la red social.

Tras el entrenamiento de este martes, Riascos compareció en una rueda de prensa para disculparse públicamente ante los aficionados del Pachuca y del fútbol y explicar que previamente había recibido insultos.

"Cometí un error, no dimensioné ni respeté los códigos de ética de la Federación Mexicana de Fútbol ni el reglamento interno de la gran institución a la que pertenezco", lamentó Riascos, de 27 años.

"Estoy apenado y, a pesar de haber sido insultado por otras personas, eso no me acredita para poder hacerlo yo también. Me comprometo a ser un ejemplo para la niñez y juventud, a dar lo mejor de mí y ayudar a cubrir las expectativas que todos tienen por mí y por el equipo", afirmó el exjugador del colombiano América de Cali y el mexicano Tijuana.

El comentario ofensivo no aparecía este martes en la cuenta de Twitter de Riascos. De acuerdo con Cancha, el suplemento deportivo del diario Reforma, en la cuenta se leía el sábado este mensaje: "Me chupan un huevo todos los habladores de peste me vale verga lo que piensen jajajaja si se mueren también me da igual muerdanse el codo".

Con EFE