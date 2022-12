Gio Moreno y José Izquierdo, entre convocados por Pékerman para amistosos

El delantero del Mónaco de Francia, Falcao García, regresa a la selección nacional para disputar los dos encuentros amistosos que Colombia jugará ante España el 7 de junio, y frente a Camerún el 13 del mismo mes, según la convocatoria que dio a conocer el técnico José Pekerman.

Una lesión que sufrió el 17 de marzo alejó al "Tigre" de los partidos de la eliminatoria sudamericana frente a Bolivia y Ecuador, por lo que regresa con el objetivo de seguir aportándole a la selección colombiana.

"Entrenando para afrontar partidos amistosos de @FCFSeleccionCol con la mayor responsabilidad", afirmó Falcao en su cuenta de Twitter.

Destaca también en la convocatoria el llamado del delantero José Heriberto Izquierdo del Brujas de Bélgica y el centrocampista Giovanni Moreno del Shanghái Shenhua de China,

Regresa también al equipo colombiano el delantero Teófilo Gutiérrez de Rosario central de Argentina.

De la liga colombiana los únicos llamados son: Abel Aguilar y Camilo Vargas del deportivo Cali.

Colombia enfrentará a España en Murcia, y a Camerún en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe





CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA



Colombia vs España (7/6/2017)

Colombia vs Camerún (13/6/2017)



· CARLOS BACCA - AC MILAN (ITA)

· CRISTIAN ZAPATA - AC MILAN (ITA)

· CARLOS SÁNCHEZ - FIORENTINA (ITA)

· LUIS FERNANDO MURIEL - SAMPDORIA (ITA)

· JUAN GUILLERMO CUADRADO - JUVENTUS (ITA)

· DAVID OSPINA - ARSENAL (ING)

· JAMES RODRÍGUEZ - REAL MADRID (ESP)

· DANIEL TORRES - ALAVÉS (ESP)

· RADAMEL FALCAO - AS MONACO (FRA)

· SANTIAGO ARIAS - PSV EINDHOVEN (HOL)

· DAVINSON SANCHEZ - AJAX (HOL)

· JOSÉ IZQUIERDO - BRUJAS (BEL)

· GIOVANNI MORENO - SHANGHÁI SHENHUA (CHI)

· EDWIN CARDONA - MONTERREY (MEX)

· JOHN STEFAN MEDINA - PACHUCA (MEX)

· ÓSCAR MURILLO - PACHUCA (MEX)

· FRANK FABRA - BOCA JUNIORS (ARG)

· WILMAR BARRIOS - BOCA JUNIORS (ARG)

· TEÓFILO GUTIERREZ - ROSARIO CENTRAL (ARG)

· YERRY MINA - PALMEIRAS (BRA)

· MIGUEL BORJA - PALMEIRAS (BRA)

· PABLO ARMERO - BAHIA (BRA)

· ABEL AGUILAR - DEP. CALI (COL)

· CAMILO VARGAS - DEP. CALI (COL)