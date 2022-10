Hay que marcar un precedente para que la xenofobia se acabe en los estadios: Seijas

El capitán de Independiente Santa Fe, el venezolano Luis Manuel Seijas, denunció un nuevo caso de xenofobia del cual fue víctima en el último partido del equipo bogotano ante La Equidad el pasado sábado.

De acuerdo con el relato del jugador, su colega Cristian Palomeque lo llamó “venezolano de mierda”.

En diálogo con Mañanas BLU, Seijas aseguró que este episodio solo denota “ignorancia” por parte de Palomeque y muestra el deterioro que como sociedad hay en varios países del mundo.

Asimismo, agradeció al presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, pues al día siguiente de la agresión lo llamó y se disculpó por la actitud xenófoba de uno de los jugadores del club.

“La jugada fue muy simple. Yo recibo una pelota en el área, siento que hay un contacto y caigo; ellos interpretaron que yo estaba simulando y los centrales me insultaron (…) Este muchacho luego se me acerca y me dice de todo. Yo no lo insulto y solo le dije que estaba loco”, aseguró.

Seijas manifestó, además, que decir que dentro de la cancha se dice cualquier cosa solo demuestra ignorancia, pues considera que la ética dentro de la cancha debe primar.

“Me duele que esto venga de un colega y un profesional. Un tipo que debe tener consciencia de todas las cosas que pueden pasar en un partido”, agregó Seijas, quien explicó que “hay que marcar un precedente” para que esto no vuelva a ocurrir en el balompié colombiano.

“Niños se mueren de hambre en mi país y gente se muere en los hospitales porque no hay un servicio tan básico como la electricidad y esto no puede estar pasando (xenofobia) en Colombia”, precisó.

Expresó, además, que no tiene rencores contra Palomeque y le desea mucha paz porque entiende que estas palabras provienen de “su ignorancia” para entender lo que pasa.

Por su parte, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, rechazó este acto y lamentó que este tipo de cosas se presenten en los estadios colombianos.

“Estamos preocupados y por eso inmediatamente solicité a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor que abordáramos el tema. No vamos a aceptar este tipo de situaciones en el fútbol colombiano”, explicó.

“Hay que ponerle freno a esto porque no lo vamos a permitir. Palomeque se expone a una multa y una sanción; vamos a estudiar el caso”, añadió Vélez.