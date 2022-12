"He tenido el gran culo de ganar muchos títulos": Guardiola

El técnico del Bayern Múnich, Pep Guardiola, negó haber atribuido al estado del césped del Vicente Calderón la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid hace una semana (1-0) y dijo que ha tenido "el gran culo de ganar muchos títulos", independientemente de situaciones parecidas.

"Lo fundamental es adaptarse. Eso lo sabemos tanto yo como (Diego) Simeone", sostuvo respecto al entrenador del Atlético de Madrid, e insistió en que de otra manera no se ganan títulos, sea en el Barcelona o ahora en el Bayern Múnich.

"En fútbol se gana de muchas maneras" y eso es algo que "sabemos los dos", porque los dos "somos hijos de lo que hemos aprendido", apuntó Guardiola en alusión a su colega argentino.

Aceptar que el césped de un campo esté "más o menos alto" es potestad de la UEFA y "nosotros tenemos que adaptarnos a todas las condiciones", dijo.

El técnico del Bayern, claramente a la defensiva tras las críticas recibidas en Alemania por no haber incluido en el once titular a Thomas Müller en el partido de ida, esquivó las sucesivas preguntas acerca de su alineación para mañana, pero afirmó que la derrota en Madrid no se debió a que "Thomas no estuviera".

"Lo sabrás media hora, una hora antes del partido", respondió a un periodista, dejando en el aire tanto si contará con Müller o Robert Lewandowski, así como si otro de sus puntales, el defensa Jêrôme Boateng, estará en condiciones de jugar tras su larga baja por lesión.

"Es mi tercera semifinal consecutiva, pero cada una ha sido distinta", respondió, a una pregunta respecto a las dos anteriores ocasiones -en 2014, contra el Real Madrid, y en 2015, contra el Barcelona-, en las que el Bayern fue eliminado.