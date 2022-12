Hodgson deja el banco inglés tras eliminación de la Euro 2016

Roy Hodgson anunció este lunes su renuncia como seleccionador de Inglaterra, en Niza, donde su equipo fue humillado 2-1 por Islandia en los octavos de la Eurocopa-2016, un golpe imposible de soportar para un entrenador cuya continuidad dependía del resultado final en el torneo, para retomar fuerzas y encarar la próxima etapa con parada final en el Mundial-2018.

"Me hubiera gustado quedarme dos años más, pero otro debe tomar el relevo. No hemos llegado lejos como lo hubiéramos querido y eso no es aceptable", dijo Hodgson en conferencia de prensa en Niza.

Hodgson había tomado las riendas del equipo para la Eurocopa-2012, en la que quedó eliminada en cuartos de final a manos de Italia, pero dos años más tarde sufrió un duro revés al marcharse en la primera ronda del Mundial de Brasil-2014.

"Estoy orgulloso del trabajo que he realizado con el cuerpo técnico y he asegurado la transición entre una generación de 30 años de promedio hacia un equipo más joven", apuntó este lunes, buscando algún punto positivo en su balance que termina con nota de reprobado.

El presidente de la Federación inglesa, Greg Dyke, había condicionado la continuidad de Hodgson al frente de los Pross al "éxito" del equipo y su rendimiento ("que juegue bien") en Francia, en declaraciones a la BBC el 19 de junio.

"Mi contrato seguía después de la Eurocopa", afirmó Hodgson en Niza, aunque el día anterior había señalado que no pretendía "suplicar" para que le prolonguen el vínculo contractual.

Sin embargo, Hodgson, de 68 años, comentaba los días previos que tenía ganas de "seguir" al frente de la selección inglesa, tras suceder al italiano Fabio Capello en mayo de 2012.

"Agradezco a los hinchas, a los jugadores, ha sido una aventura magnífica estos últimos cuatro años, con el paso del tiempo me voy a sentir orgulloso de este experiencia", añadió en la conferencia de prensa postpartido.

En los últimos siete partidos de fase final de grandes torneos, Hodgson consiguió festejar apenas una victoria, sobre la hora y contra Gales (2-1), en Lens.

En Brasil, Costa Rica le había empatado, y en Francia Eslovaquia hizo lo mismo, antes de sufrir el terremoto nórdico frente al país más pequeño calificado para octavos de final (330.000 habitantes).

"Fue la peor derrota de nuestra historia. Inglaterra derrotada por un país que tiene más volcanes que futbolistas profesionales. Bien hecho Islandia", afirmó el exjugador del Barcelona y los Pross Gary Lineker.

Por su parte, el excapitán Alan Shearer comentó en su cuenta de Twitter: "Inglaterra - Conmoción. Patético. Inepto. Bien hecho Islandia, estuvieron brillante". También se sintieron avergonzados Rio Ferdinand, Ian Wright y Peter Crouch, mientras que la ácida prensa británica ya lo castigaba en sus ediciones digitales, aunque afila el cuchillo para sus tapas del martes en la que Hodgson se sentirá el enemigo público número uno de Inglaterra.