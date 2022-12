IFAB estudia implementación del árbitro asistente de vídeo en Rusia 2018

"No queremos crear algo a toda prisa y que luego fracase porque no consideramos algo o porque no se hizo correctamente", dijo Brud, en una entrevista con la cadena británica ITV.

"Tenemos que asegurarnos que cuando usemos los VAR's en el Mundial funcionen a la perfección", explicó Brud, quien se encuentra en la capital británica, en la 131ª Reunión de Trabajo Anual (ABM) de la IFAB, el organismo que rige las reglas del fútbol.

El árbitro asistente de vídeo debutó de forma oficial en el amistoso entre Italia y Francia el pasado 1 de septiembre, disputado en la ciudad de Bari.

Trece federaciones nacionales y organizadores han auspiciado o han solicitado formar parte en este proceso experimental de implementación en más de 15 competiciones (Australia, Bélgica, Brasil, Francia, Alemania, República Checa, Italia, México, Holanda, Portugal, Catar y Estados Unidos, además de la FIFA).

"Todavía no estamos en una posición en la que nosotros podamos decir, o en la que la FIFA pueda decir, que está preparada para implementar los VAR en un Mundial", expresó el secretario de la IFAB.

"Tenemos que asegurarnos que todo funcione a la perfección, que los árbitros tengan el entrenamiento necesario y que las pruebas que se realicen sean satisfactorias", señaló Brud.

Este nuevo sistema VAR prevé que los asistentes de los árbitros vean las imágenes de un partido desde un despacho privado y que intercambien opiniones en el caso de situaciones controvertidas.

La IFAB, que celebra su 131ª Reunión de Trabajo Anual en el estadio de Wembley, al norte de la capital británica, informó de que en el encuentro de este jueves, presidido por Martin Glenn, director ejecutivo de la Federación Inglesa (FA), se trataron otros temas como las expulsiones temporales ('sin bin') o la posibilidad de aumentar a cuatro las sustituciones en un partido si éste se decide en la prórroga.