Imposible seguir: con dura carta, David Achucarro renunció al Cúcuta

Por: Redacción Digital BLU Radio

En entrevista con Blog Deportivo, David Achucarro se refirió a la salida del Cúcuta Deportivo, una renuncia que se da porque el club le debía varios meses de pago, pero que el exjugador lamenta que se haya filtrado.

En dicha carta, redactada por los representantes, se expone que Achucarro no recibió el sueldo de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019 ni tampoco la suma mensual que se pactó en documento privado.



Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

“El tema de la carta, lo que se filtró, me dolió porque son cosas que uno hace en privado. No sé quién haya sido, se filtró, es una lástima porque es un lindo club, me sentí muy a gusto por la gente y la hinchada”, manifestó.

“Todos están ahí a la deriva. Nadie sabe qué puede llegar a pasar, cada uno está esperando cobrar su salario”, agregó respecto a la situación de otros miembros del equipo.

Lea también: El negocio del fútbol ya no está siendo viable: presidente del Cúcuta Deportivo

A pesar de las circunstancias en que terminó su vínculo con el Cúcuta, dijo estar agradecido por la oportunidad que se le abrió en Colombia y aseguró que quiere volver a jugar en el país.

Publicidad

“Me gustó mucho el fútbol, es muy competitivo. Estoy muy agradecido de que me hayan traído a Colombia y competir en un hermoso club como el Cúcuta, no quería que terminara de esa manera”, expresó.

Escuche la entrevista completa:

undefined