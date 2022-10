Induración muscular: Bayern Múnich reveló diagnóstico de James

Este lunes el Bayern Múnich hizo público el diagnóstico que el médico de la institución, el Doctor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, dio ante la lesión del volante colombiano James Rodríguez en el partido de este domingo ante el Nuremberg.

“James padece una induración muscular”, señaló el club.

Asimismo, el equipo bávaro notificó en su página web que el colombiano no podrá entrenarse con sus compañeros durante unos días, pero también mencionó que no es de gravedad.

“Podrá estar pronto con el Bayern”, dijo.

El futuro de Rodríguez sigue en el aire porque el Bayern Múnich no se pronuncia sobre si comprará o no al colombiano. De no ser así, James deberá volver al Real Madrid, equipo con el que aún tiene contrato, pero en el que está como entrenador Zinedine Zidane, técnico con el que al cucuteño no le fue bien en su paso por el conjunto blanco.

