Instauramos queja formal para que haya sanción: gerente del Junior tras acusaciones contra Viera

Héctor Fabio Báez, gerente del Deportivo del Junior , habló en #BlogDeportivo sobre las medidas que tomó el equipo ante las "acusaciones racistas" del gerente del Deportivo Pasto, Alberto Santacruz, contra Sebastián Viera.

Báez dijo que se instauró una queja formal por este hecho.

"Instauramos, ante la comisión disciplinaria, una queja formal para que reciba una sanción, porque no es un buen proceder", dijo en Blog Deportivo Báez.

¿Junior se va a lo penal?

"No, lo que queremos hacer es solamente deportivo, elevamos la queja formalmente a la comisión", indicó Báez, quien dijo que el comunicado que emitió el gerente del Deportivo Pasto sobre este hecho "no dice nada".

Publicidad

"El comunicado del gerente del Pasto, cuando tú lo lees, no dice nada, no habla de que el jugador mintió o que se arrepintió de lo que dijo. Una cosa es retractarse y otro decir que no es cierta", aseveró Héctor Fabio Báez.

Participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana de equipos colombianos

En vilo participación de equipos colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana por medidas sanitarias exigentes de Colombia al no permitir ingreso de equipos brasileños al país.

"Hemos ido adelantando conversaciones. Creemos que con la intervención del doctor Jesurum podremos lograr que los brasileros, manteniendo esa burbuja, puedan ingresar a Colombia", dijo Héctor Fabio Báez.

¿Cuál es el plan del Junior ?

"La ventaja que tiene Junior es que su rival sería en la segunda fecha. La mayor complicación sería Tolima y Equidad, quieres jugarían con equipos brasileros", indicó Báez.

Publicidad

¿Junior estaría pensando en plantear sedes alternas para duelo con brasileros?

"Como es una situación del gobierno colombiano tendríamos que determinar si en Ecuador o Perú que ya aperturaron que los brasileros puedan ingresar la país, pero estamos pensando que eso no se de, queremos que se abrá en Colombia", enfatizó.

Escuche aquí la entrevista completa: