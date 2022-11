James consuela al arquero del Bayern tras publicar doloroso mensaje

El arquero Sven Ulreich, del Bayern Múnich, tuvo un grosero error en el partido que el Real Madrid obtuvo su paso a la final de la Liga de Campeones.

El error se originó tras un pase del defensa Tolisso que el guardameta dejó escapar por debajo del brazo para que Benzema firmara el segundo tanto personal y de su equipo.

Una vez terminado el partido, el jugador escribió en su cuenta de Instagram:

"Las palabras no pueden describir cuán decepcionado estoy por dejar la Champions League. Realmente queríamos llegar a la final e hicimos nuestro mejor esfuerzo y luego este error innecesario que me pasó a mí... No puedo explicarlo. Lo siento", publicó en su cuenta de Instagram.

A la publicación respondieron sus compañeros del club, quienes no dudaron en consolar al portero, incluido James Rodríguez, figura del equipo en el partido que terminó 2-2.

"Tú nos salvaste el culo muchas veces, Ulle!", replicó el español Javi Martínez. "Nosotros ganamos juntos, nosotros perdemos juntos", agregó Jerome Boateng. "¡Cabeza arriba. Somos un equipo!", sentenció el colombiano James Rodríguez.

