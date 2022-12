James no se rinde por un cupo en la titular de Madrid y responde de esta manera

No hay duda que James Rodríguez no pasa un buen momento en el Real Madrid, el jugador colombiano apenas ha tenido minutos en el equipo de Zidane y su situación se agudiza más luego de que no fuera tenido en cuenta en el partido de este sábado contra el Barcelona.

Al regreso del equipo madridista a la capital, luego del clásico, los jugadores del Madrid tenían la noche libre para disfrutar el tiempo en familia y distraerse tras el empate en el Camp Nou.

Sin embargo, James optó por pasar la noche en la sede de entrenamiento del Real Madrid, donde tuvo una sesión en solitario y mostró que ante la falta de minutos no está dispuesto a rendirse y luchará por ganarse un puesto en la titular.