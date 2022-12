James Rodríguez se pone fecha de reaparición con el Bayern tras su lesión

En diálogo con Javier Hernández Bonnet, James Rodríguez aseguró que pronto reaparecerá con el Bayern Múnich tras la lesión de rodilla que lo marginó de los terrenos de juego desde el pasado mes de noviembre.



Publicidad

“Estoy haciendo cosas físicas, estoy entrenándome fuerte para poder empezar el 2019 con mucha fuerza”, indicó.

“Iré a hacer la pretemporada, yo creo que en 20 días o 25 días estaré compitiendo”, sentenció.

Ver también: James se arrepiente “toda la vida” por ausencia ante Inglaterra en el Mundial

Publicidad

Sobre su futuro no dio mayores luces y manifestó que de momento solo piensa en el Bayern y en los meses que le quedan aún en el club.

“Tengo contrato hasta junio, me faltan cinco meses, esperar a ver qué pasa, todavía no sé nada, el presente mío es el Bayer Múnich y no puedo hablar más de eso”, expresó.

Publicidad

También despejó las dudas con respecto a la relación que sostiene con el técnico croata Niko Kovač, que no le ha dado mayor continuidad en la nómina titular del conjunto bávaro.

“Con él no tengo absolutamente nada, es un entrenador joven que no había estado en un equipo grande, creo que está aprendiendo cosas. Entró con muchas dudas, pero ya ahora lo está haciendo bien, él puede contar conmigo y yo con él. Estos cinco meses que vienen creo que van a ser muy buenos”, concluyó.



Publicidad