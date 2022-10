James y Bayern, ¿un divorcio total sin vuelta atrás?

Entre James Rodríguez y el Bayern Múnich hay una relación rota, un divorcio total que terminaría con la salida del colombiano del cuadro alemán, según publica este jueves el diario Marca .

Recuerda el diario que James no ha sido titular en los cuatro últimos juegos del equipo bávaro y que más allá de los problemas físicos que ha tenido, la realidad es que la argolla del matrimonio entre el club y el jugador se rompió.

“James está sano, pero su divorcio con el Bayern es total y está representado en las últimas decisiones que ha tomado Kovac y también en sus declaraciones”, asegura Marca .

Pero ahí no termina todo. Explica Marca que James volvió a dejar claro a las directivas del conjunto alemán su deseo de marcharse, algo que contaría con el visto bueno de Niko Kovac, quien tiene a James como “el jugador 12”.

Esta noticia también fue replicada por el diario español Sport . Indica el medio que la relación entre el entrenador del Bayern y el volante nacional está rota y que el croata no lo ve “como imprescindible en el equipo”.

“Kovac considera que James es un jugador lento para un esquema de juego basado en la velocidad, como lo es el del Bayern. Es por esto mismo que el entrenador habla del jugador del cuadro blanco cedido como el jugador número 12”, precisa Sport .

A esto se suman las declaraciones de Uli Hoeness, directivo del Bayern, quien puntualizó que el club no está dispuesto a pagar 42 millones de euros por un futbolista que no juega y no es titular.

Finaliza asegurando que James volverá al Real Madrid a ponerse bajo las órdenes de Zidane, quien decidirá el futuro inmediato del colombiano.