John Millman se siente ‘culpable’ por ganarle a Roger Federer

El australiano John Millman firmó este lunes una de las mayores sorpresas de la temporada al batir en octavos de final del Abierto de Estados Unidos al suizo Roger Federer, uno de sus "héroes" y por lo que se siente "un poco culpable".

"Es uno de mis héroes, uno de los jugadores con los que hablo en el vestuario. Me sentí un poco culpable hoy, soy muy consciente de que hoy no tuvo un buen día y posiblemente para ganarle necesitaba que tuviera un mal día y yo un buen día", aseguró en conferencia de prensa luego de batir al suizo 3-6, 7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3) en algo más de tres horas y media.

"Obviamente voy a recordar este partido durante mucho mucho tiempo. Es extremadamente especial pero aún tengo mucho por delante y espero crear otros recuerdos especiales en el resto de mi carrera", agregó.

Millman, originario de Brisbane, no acusó tanto como Federer las duras condiciones climatológicas de la noche neoyorquina, con temperaturas que rozaron los 30ºC y el 80% de humedad.

"Había una humedad extrema. Hacía mucho calor. No era fácil. Las condiciones para la mayoría han sido bastante brutales en este torneo", explicó en un día en el que la organización activó su protocolo por las altas temperaturas.

Ahora, en su primera participación en unos cuartos de final de un Grand Slam, el australiano chocará con el serbio Novak Djokovic, que se deshizo por su parte en tres mangas del portugués Joao Sousa.

"Sí, ¿por qué no (voy a ganar)?. Tengo que mejorar mucho, creo que es un jugador increíble, que está en un gran momento de forma pero ¿por qué no?. No sería yo si no saliera ahí fuera con esa convicción", apuntó.

"Obviamente es posiblemente un shock para mucha gente pero es lo que hace tan grande al tenis y al deporte. Pueden ocurrir decepciones", sentenció.