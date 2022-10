¿Juan Fernando Quintero se recuperará en Colombia o Argentina?

La familia de Juan Fernando Quintero habló de lo que significa la lesión de ligamento cruzado que el jugador sufrió este fin de semana.

En Medellín, su tía Silvia Quintero dijo que por lo pronto se descarta que pueda venir a Colombia para la recuperación y aseguran que están orando por él y los médicos; desde su casa le enviaron la mejor energía.

“Estamos con él mirando la agenda para su recuperación. Lo que hablamos con él es que está con el cuerpo médico, con toda la atención, pero no le han confirmado nada del proceso. La recuperación es allá con su equipo, no se sabe si va a venir porque tiene que estar al lado del cuerpo médico que tiene que estar pendiente de él y en Medellín no se puede”, dijo la tía.

La cirugía a la que sería sometido Juan Fernando Quintero debe realizarse el próximo jueves o viernes, para desde ese momento iniciar oficialmente su recuperación.

