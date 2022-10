Jugador de los Cowbowys de Dallas desnudó a mujer en sitio público

El jugador Ezekiel Elliott, está en la mira luego de que un portal de farándula estadounidense publicara un video en el que se le ve halando la blusa de una mujer hasta dejar al descubierto su seno izquierdo durante el desfile de St. Patrick el 17 de marzo de 2016.

La NFL sigue al tanto de las actuaciones del jugador, luego de que la ex novia de Elliott, Tiffany Thompson publicara en julio de 2016, en sus redes sociales unas fotografías en las que se le ven marcas en el cuerpo y aunque en su momento no acusó a su novio, sí manifestó que las marcas eran causa de violencia doméstica.

Meses después se conoció que Tiffany sí había denunciado a Elliot, pero tras negar el hecho de manera rotunda y luego de que la policía lo dejara libre por falta de pruebas en contra del jugador, un fiscal desestimó la investigación.

Sn embargo, la NFL siguió investigando al jugador tras conocer que su ex novia había denunciado hasta cinco agresiones entre el 17 y 22 de julio del 2016.

La investigación que parecía quedar archivada después de que la Liga de Futbol Americano entrevistara a Ezequiel, siguió su curso tras conocerse que la misma mujer había denunciado en febrero de 2016 al jugador por un altercado doméstico.