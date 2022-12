Jupp Heynckes, nuevo entrenador del Bayern Múnich

Publicidad

El entrenador Jupp Heynckes confirmó hoy, en declaraciones a la revista "Kicker", que asumirá el Bayern Múnich hasta final de la temporada "como un acto de amistad", y por todo lo que le debe al club, que fue una de las estaciones más importantes de su carrera como entrenador.



"No se trata de un nuevo comienzo, sino de un acto de amistad; y sólo lo hago por todo lo le debo al club", dijo Heynckes, de 72 años, en declaraciones a la publicación citada.



Heynckes cubrirá la vacante dejada por el destituido Carlo Ancelotti, siendo su cuarta etapa como entrenador del Bayern.



"Tengo buenas sensaciones de que las cosas pueden funcionar bien de inmediato", dijo el entrenador.



Heynckes cerró su última etapa en el Bayern, entre 2011 y 2013, con la conquista del triple de Bundesliga, Copa de Alemania y Liga de Campeones.



El central Jerome Boateng, uno se los supervivientes del equipo que ganó el triple en 2013, no ocultó su alegría por el regreso de Heynckes. "Creo que no había una mejor solución, se trata de la decisión perfecta porque él conoce el club por dentro", apuntó Boateng.



Heynckes tiene una larga amistad con el presidente del Bayern, Uli Hoeness, que ya lo sacó una vez de la jubilación, en 2009, cuando le pidió que se encargase del equipo en las últimas cinco jornadas de la Bundesliga tras la destitución de Jürgen Klinsmann.



Heynckes, que ya había dado por terminada su carrera, le volvió a coger gusto al banquillo durante esas cinco jornadas y en las dos siguientes temporadas dirigió al Bayer Leverkusen.



Luego, en 2011, Heynckes regresó al Bayern para suceder a Louis van Gaal.



En su primera temporada en esa última etapa Heynckes quedó segundo en la Bundesliga, por detrás del Borussia Dortmund de Jürgen Klopp con el que perdió también la final de la Copa de Alemania, y perdió la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea.



No obstante, el club lo ratificó y en la temporada siguiente el Bayern ganó el triple.



Según "Kicker" la presentación oficial de Heynckes se realizará el próximo lunes.