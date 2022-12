Juventus 1-3 Real Madrid: Casemiro y Ronaldo hacen la fiesta en Cardiff

El Real Madrid jugará con Isco Alarcón acompañando a Karim Benzema y Cristiano Ronaldo en el ataque en la final de la Liga de Campeones, este sábado en Cardiff, contra la Juventus, por lo que el galés Gareth Bale estará en el banquillo.



Gareth Bale, que tenía ilusión por estar en la final en su ciudad, no juega desde el pasado 23 de abril contra el Barcelona, cuando sufrió una lesión de en el sóleo de la pierna izquierda.



Aunque se había recuperado para este partido, Zidane ha preferido no arriesgar y mantener a Isco, que ha tenido un buen final de temporada.



Por su parte, el colombiano James Rodríguez quedó fuera de la convocatoria y no estará en el banquillo de suplentes, igual que Lucas Vázquez.



James, que no jugó ningún minuto en la final ganada por el Real Madrid contra el Atlético en Milán, el año pasado, pierde su segunda ocasión de disputar una final.



La Juventus también saldrá con la alineación esperada, con los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala en ataque junto al croata Mario Mandzukic





Juventus:

Gianluigi Buffon; Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Miralem Pjanic, Sami Khedira; Dani Alves, Paulo Dybala, Mario Mandzukic - Gonzalo Higuaín. Entrenador: Massimiliano Allegri.





Real Madrid:

Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, Casemiro, Isco Alarcón, Toni Kroos; Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Entrenador: Zinedine Zidane.



Árbitro:

Felix Brych (Alemania).