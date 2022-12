Keylor Navas y el ‘caño’ a James que provocó la burla de Marcelo

El portero costarricense, garantía bajo los tres palos, lanzó un ´túnel’ al talentoso 10 ‘merengue’, lo que provocó la jocosa reacción del lateral brasilero.

Podría decirse que hubo un cambio de roles en el cuadro blanco durante el entrenamiento.

Luego en la rueda de prensa y como es costumbre, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, habló bien del mediocampista colombiano, a quien tuvo en cuenta en el último duelo por liga.

“Le pido lo que a todos y lo está haciendo. No me voy a meter en un lío porque no es necesario. Tengo 23 y debe decidir. Lo mismo vale para Isco y para todo el que juega menos. Yo quiero mucho a James. También a los demás. Pero tengo que elegir un once. Yo estoy contento con él y no le voy a pedir más porque se entrega, da el máximo, es un profesional”, sentenció el francés.