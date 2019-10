Por: María Pía Wohlgemuth, BLU Radio

Hace menos de dos meses más de 1.000 futbolistas de la Liga Colombiana de Fútbol, tanto hombres como mujeres, empezaron a pedir ciertos cambios y lo que consideran mejoras en sus condiciones laborales, a la Dimayor.

Algunas de las exigencias son la creación del torneo profesional femenino, la concertación del estatuto del jugador, que se establezcan horarios, intervalos y tiempos de descanso entre partidos, entre otras.

Por su parte, la Dimayor siempre ha dicho que no tiene potestad en este caso, al considerar que estas exigencias les corresponde resolverlas a los clubes que contratan a los jugadores. Sin embargo, los deportistas opinan que no es así, porque es una cuestión más global.

Tras varios días de protesta, Acolfutpro anunció un paro inminente de futbolistas que pondría en vilo la fecha 19 de la Liga Colombiana de Fútbol.

Ante dichas amenazas, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, dijo que de darse el paro iría "inmediatamente donde un juez que determine la legalidad o ilegalidad del mismo".

Por su parte, José Augusto Cadena, presidente del Deportivo Cúcuta, aseguró que, de tratarse de un paro ilegal, expulsaría a quienes estuvieran implicados.

En el caso de Atlético Nacional, el club emitió un comunicado donde sostiene que no ha recibido ningún pliego de peticiones y que no han agotado los canales "y en consecuencia con lo anterior, no se ha suscitado un conflicto colectivo a la luz de las normas laborales vigentes", lo que, según el comunicado, no faculta a los jugadores para entrar en paro según la ley. Sumado a eso, el club argumenta que en la legislación laboral colombiana “la figura de la negociación sectorial o gremial no existe como tal".

Después de varios días de pleitos, el Ministerio de Trabajo se ofreció como mediador entre las partes, y la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT-Cetcoit, designó como conciliador a José Noé Ríos, experto en resolución de conflictos con más de 25 años de experiencia.

La esperada concertación quedó en el limbo poco antes de la reunión en el Ministerio del Trabajo, pues el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez envió un comunicado informando que no asistiría.

"La Dimayor no detenta la calidad de empleador de los futbolistas profesionales afiliados a Acoltupro, y por ello carece de competencias para celebrar acuerdos con dicha asociación por cuenta y/o en representación de los clubes afiliados", indicó.

Además, añadió que el próximo 30 y 31 de octubre se llevará a cabo la Asamblea de la Dimayor. “En la que se abordará entre otros aspectos la competencia de la entidad para interactuar con esa asociación".

Horas más tarde, luego de cuatro horas de reunión entre Carlos González Puche, director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, el secretario general Luis Alberto García, el viceministro de trabajo Carlos Alberto Baena y el facilitador designado José Noé Ríos, se conoció la decisión de tener otra reunión el próximo 1 de noviembre con presencia de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

Sin embargo, pocos minutos después, la Dimayor publicó el siguiente trino:

